SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Torcidas organizadas do Fluminense e do Argentinos Juniors entraram em confronto na tarde desta terça-feira (8) na orla da zona sul do Rio de Janeiro.

Fluminense e Argentinos Juniors se enfrentam nesta terça-feira (8), às 19h, no Maracanã, pelo duelo de volta das oitavas de final da Libertadores.

Torcedores do Argentinos Juniors se concentravam em um quiosque na altura do bairro do Copacabana quando foram surpreendidos com um ataque de integrantes de organizadas do Fluminense.

Um vídeo que circula na internet mostra um argentino sendo espancado na calçada que divide as duas vias da Avenida Atlântica enquanto populares observavam.

A briga se estendeu para dentro do quiosque, que teve mesas e cadeiras danificadas.

O UOL apurou que alguns argentinos correram e se abrigaram na recepção de um luxuoso hotel situado na orla.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Civil, mas até o momento não obteve resposta.

Fluminense e Argentinos Juniors empataram em 1 a 1, na semana passada, em Buenos Aires (ARG), no jogo de ida do duelo. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.