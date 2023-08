SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bolívar venceu o Athletico-PR, nos pênaltis, na noite desta terça-feira (8), pelo jogo de volta das oitavas de final e avançou às quartas de final da Copa Libertadores. No tempo normal, o Furacão venceu por 2 a 0.

Fernandinho, de pênalti, e Vitor Roque, com bola rolando, fizeram os gols da partida no tempo normal.

Nos pênaltis, o Bolívar levou a melhor, vencendo por 5 a 4. Thiago Heleno acertou o travessão e desperdiçou o pênalti decisivo do Furacão.

Com o resultado, o Bolívar avançou às quartas de final da Libertadores. O time boliviano enfrentará o vencedor do confronto entre Internacional e River Plate. As partidas de ida estão previstas para acontecerem nos dias 22, 23 e 24 de agosto e os jogos de volta nos dias 29,30 e 31 do mesmo mês.

O próximo compromisso do Athletico é pelo Campeonato Brasileiro. O Furacão recebe o Cuiabá, na terça-feira (15), na Arena da Baixada, às 20 horas (de Brasília), pela 19ª rodada da competição.

COMO FOI O JOGO

Primeiro tempo de pressão do Athletico. Precisando de dois gols para levar a decisão para as penalidades, o time de Wesley Carvalho partiu para cima do Bolívar desde os primeiros minutos da etapa inicial. Os seis jogadores de meio e ataque estavam bem conectados em campo e ajudaram o Furacão a criar boas chances de gol.

Polêmicas e VAR em ação. Melhor na partida, o Athletico abriu o placar com Fernandinho. O volante converteu um pênalti, marcado pelo árbitro de campo após auxílio do VAR. O Bolívar chegou a empatar nos minutos finais do primeiro tempo, mas o árbitro decidiu anular o gol após considerar falta de Ronnie Fernández em cima de Thiago Heleno.

Muita cera e pouco jogo marcam segundo tempo. Com a vantagem no placar agregado, os jogadores do Bolívar aproveitaram os momentos de interrupção da partida para gastar o tempo. Em meio a isso e apesar da cera, viram o Athletico ampliar o marcador com Vitor Roque, deixando tudo igual no placar agregado.

Com o resultado, a classificação acabou sendo decidida nos pênaltis e o Bolívar acabou levando a melhor, por 5 a 4. Thiago Heleno acertou o travessão e desperdiçou a cobrança decisiva.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

Primeira oportunidade - Aos 11 minutos de jogo, a primeira finalização a gol do Athletico na partida. Pablo foi acionado no lado esquerdo dentro da área e cabeceou, mas a bola saiu fraca e ficou tranquila nas mãos do goleiro Lampe.

Uhhh! - Khellven cruzou para Erick dentro da área aos 22 minutos da etapa inicial, o meia finalizou e a bola acabou acertando as redes pelo lado de fora e gerando muito perigo ao gol do Bolívar.

VAR em ação! - Aos 25 minutos, Vidal deu excelente passe para Canobbio na esquerda, o atacante invadiu a área em velocidade e cortou Bentaberry. O zagueiro deslizou de carrinho e, com os braços levantados, acabou atingindo a bola com a mão esquerda. O árbitro ignorou o lance em um primeiro momento, mas marcou o pênalti após ser chamado na cabine do VAR.

1x0 - Aos 31 minutos, Fernandinho foi para a cobrança e converteu a penalidade. O volante do Furacão bateu firme na bola e acertou o canto direito de Lampe, que acertou o canto, mas viu a bola estufar as redes.

Gol anulado! - Aos 45 minutos, a bola foi alçada na área do Athletico. Ronnie Fernández fez a parede em cima de Thiago Heleno e a bola caiu nos pés de Francisco da Costa. O atacante tocou para Patito Rodríguez, livre, finalizar e balançar as redes. O VAR acionou o árbitro de campo novamente, que foi à cabine e optou por anular o gol, marcando falta de Ronnie em Thiago Heleno.

Salva, Bento! - Aos 11 minutos do segundo tempo, Francisco da Costa recebeu bola dentro da área, matou no peito e finalizou. A bola saiu com muita força na direção do gol, mas Bento apareceu para impedir o gol de empate. A bola ainda sobrou com o ataque do Bolívar, que tentou mais um chute, mas esbarrou em Thiago Heleno. O árbitro assinalou impedimento na jogada.

2x0 - Aos 21 minutos, Canobbio recebeu a bola na entrada da área, viu Vitor Roque livre no lado direito e tocou para o atacante. A bola chegou nos pés do camisa 9, que não tremeu na frente do gol e fez o segundo gol do Furacão na partida, empatando o placar agregado por 3 a 3.

Na trave! - Canobbio quase fez o gol da classificação aos 42 minutos do segundo tempo. O atacante finalizou forte e viu a bola explodir na trave, bater nas costas de Lampe e sair pela linha de fundo.

Pênaltis - Os batedores estiveram afiados nas primeiras nove cobranças e todos os cobradores do Bolívar converteram as suas penalidades. Pelo lado do Athletico, Marcelo Cirino, Vitor Bueno, Fernandinho e Vidal marcaram, mas Thiago Heleno acertou a cobrança decisiva no travessão e viu o Athletico acabar sendo eliminado da competição.

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Horário: 21h00 (de Brasília)

Competição: jogo de volta das oitavas de final da Libertadores

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jesus Sánchez (PER)

VAR: Francisco Gilabert (CHI)

Cartões amarelos: Fernandinho (CAP); Bejarano, Francisco da Costa, Ronnie Fernández e Bentaberry (BOL)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Fernandinho (CAP), aos 31 min do 1° tempo e Vitor Roque (CAP), aos 21 min do 2° tempo;

ATHLETICO-PR

Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Fernandinho, Erick e Vidal; Canobbio (Marcelo Cirino), Pablo (Vitor Bueno) e Vitor Roque. T.: Wesley Carvalho

BOLÍVAR

Lampe; Bejarano, Bentaberry, Quinteros, Ferreyra e José Sagredo (Jesús Sagredo); Villamil, Justiniano e Patito Rodríguez (Bruno Sávio); Francisco da Costa e Ronnie Fernández (Saucedo). T.: Beñat San José