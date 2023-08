SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians segurou o empate por 0 a 0 com o Newell's, nesta terça-feira (8), na Argentina, e se classificou às quartas de final da Sul-Americana.

O clube alvinegro paulista avançou com 2 a 1 no placar agregado. A equipe venceu a partida de ida das oitavas, na Neo Química Arena, e tinha a vantagem do empate na volta.

O clube enfrenta na próxima fase o vencedor do duelo entre Estudiantes e Goiás. A equipe argentina venceu o primeiro embate por 3 a 0, em sua casa, e a decisão será disputada amanhã (9), no Serra Dourada.

Além disso, o Corinthians vai receber R$ 2,9 milhões de premiação pela vaga. As quartas de final da Sul-Americana serão disputadas nas semanas dos dias 23 e 30 de agosto

A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo volta a campo no domingo (13) para receber o Coritiba, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Curiosidade: O Corinthians chegou à sua décima partida sem perder. A última derrota do time ocorreu há pouco mais de um mês, para o América-MG, na ida das quartas da Copa do Brasil.

COMO FOI O JOGO

O time da casa assumiu postura ofensiva desde o início para tentar reverter a desvantagem. Impulsionado pela arquibancada, o Newell's ditou o ritmo da partida, pressionou a saída de bola e explorou os lados de campo procurando uma brecha na defesa adversária.

O Corinthians não afrouxou a marcação e viu Cássio passar segurança embaixo das traves quando exigido. Sem contar com Renato Augusto, poupado, Luxemburgo armou a equipe no contra-ataque e tinha no jovem Wesley os principais (e quase únicos) momentos de escape.

Yuri Alberto ficou isolado na frente e, encaixotado, pouco conseguiu participar do primeiro tempo. Muito espaçado, o time visitante encontrava dificuldades para criar e mal ameaçou o gol adversário antes do intervalo.

O reinício de jogo foi atrasado por confusão na arquibancada. A volta para o segundo tempo demorou cerca de dez minutos a mais devido a um conflito entre torcedores do Newell's na divisória com a torcida do Corinthians - além disso, um homem foi flagrado no jogo fazendo gestos e proferindo ofensas racistas aos brasileiros.

Os argentinos perderam intensidade na etapa final e não tiveram fôlego para reagir. Sem o mesmo ímpeto dos primeiros 45 minutos, o Newell's não conseguiu desbancar a retranca corintiana e se despede do torneio com apenas uma derrota - justamente para o rival que o deixou pelo caminho.

LANCES IMPORTANTES

Newell's chega com perigo. Aos seis minutos de jogo, Ferreira tabelou com Recalde, chutou cruzado de fora da área e a bola passou perto da trave. Na sequência, Martino chegou na linha de fundo pela esquerda, cruzou para área e achou Gómez, que cabeceou sem sair do chão e viu Cássio segurar.

Ruan arrisca. Aos 13', o meia recebeu na intermediária, avançou e mandou uma bomba de fora. Hoyos saltou e espalmou para escanteio.

Na rede pelo lado de fora. Aos 17', foi lançado na direita e mandou um balão para a área. Gil desviou e a bola parou em Martino, livre, que chutou rasteiro.

Cássio de novo! Aos 10 do segundo tempo, o Newell's alçou mais uma bola na área do Corinthians e, após bate-rebate, Recalde cabeceou dentro da pequena área. Cássio, no entanto, estava bem posicionado e defendeu sem dar rebote.

Yuri Alberto manda para fora. Aos 16', Adson roubou a bola, arrancou contra-ataque e tocou para Yuri Alberto. O atacante invadiu a área e bateu cruzado, levando perigo ao gol de Hoyos.

Fábio Santos salva. Aos 36', a bola ficou viva na área corintiana e Gómez pegou de primeira, vindo por trás. Fábio Santos, no meio do caminho, conseguiu evitar o gol com a perna e mandou para escanteio.

Por muito pouco. Aos 45', o Newell's teve uma cobrança de escanteio pela esquerda. A bola sobrevoou a área e foi parar no segundo pau, onde Ortiz acabou perdendo a disputa no corpo para Fábio Santos e não conseguiu completar para o fundo da rede.

Estádio: Coloso del Parque, em Rosário (ARG)

Data e hora: 8 de agosto de 2023, às 21h30

Árbitro: Andres Rojas

Assistentes: Dionisio Ruiz e David Fuentes

VAR: John Perdomo

Amarelos: Gómez, Glavinovich, Ferreira, Fagner e Sordo

NEWWELL'S OLD BOYS

Hoyos; Martino (Pérez Tica), Glavinovich (Sordo), Méndez e Ortiz; Velázquez, Sforza e Gómez (Portillo); Ferreira, Recalde (Reasco) e Balzi (Aguirre). T.: Gabriel Heinze

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez, Gil, Caetano e Matheus Bidu (Fábio Santos); Maycon, Fausto Vera e Ruan Oliveira (Giuliano); Adson (Fagner), Wesley (Romero) e Yuri Alberto (Felipe Augusto). T.: Vanderlei Luxemburgo