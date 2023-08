Palmeiras e Atlético-MG medem forças, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (9) no Allianz Parque, para decidirem quem segue para as quartas de final da Copa Libertadores. Atransmite o confronto decisivo ao vivo.

Como venceu na ida por 1 a 0, o Verdão garante a vaga mesmo com um empate. Em caso de triunfo do Galo por um gol de diferença a classificação será definida nos pênaltis. A equipe mineira só segue viva nos 90 minutos em caso de vitória com dois gols de vantagem.

Após vencer fora de casa, o Palmeiras chega tranquilo para este confronto. Outro motivo para confiança é seu retrospecto como mandante: nesta temporada o Verdão perdeu apenas duas vezes jogando em seus domínios.

No último compromisso pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (5), o técnico português Abel Ferreira poupou quase todos os titulares na derrota de 2 a 1 para o Fluminense. Agora, com seus titulares descansados, o Verdão busca fazer um grande jogo e conseguir a classificação no torneio continental.

Já o Atlético-MG tem uma missão que pode ser considerada difícil, mas não impossível. Até o último domingo (6) o Galo vinha numa péssima sequência, chegando a ficar dez jogos sem vencer somando todas as competições (cinco empates e cinco derrotas). Mas a equipe mineira retomou o caminho dos triunfos diante do São Paulo no Morumbi, em confronto no qual contou com grandes atuações de Hulk e Pavón.

Mas o técnico Luiz Felipe Scolari deixou clado, em coletiva após o triunfo de 2 a 0 sobre o Tricolor, que é possível alcançar a classificação: “Estamos perdendo, está 1 a 0 para o Palmeiras. Temos uma boa equipe, respeitando o Palmeiras. Temos condições de reverter, jogar de igual para igual”.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Palmeiras e Atlético-MG com narração de André Marques, comentários de Mario Silva e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.

