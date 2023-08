SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al Rayyan, do Qatar, anunciou nesta quarta-feira (9) a contratação do atacante Róger Guedes, ex-Corinthians.

O Al Rayyan fez diversas postagens em suas redes sociais para anunciar a chegada do atacante que vinha se destacando no Corinthians.

Em um vídeo publicado, o clube do Qatar colocou a música "Balada", do cantor Gusttavo Lima, como trilha sonora. Duas crianças entram no estádio do clube e veem todas as contratações do Al-Rayyan até aqui e, depois, cumprimentam Róger Guedes.

O jogador vestirá a camisa 96 em seu novo clube e foi anunciado uma semana após anunciar que estava de saída do Corinthians.

IDA DE RÓGER GUEDES PARA O AL RAYYAN

Róger Guedes foi vendido ao Al Rayyan por 10 milhões de euros (R$ 52 milhões) à vista. O Corinthians ficou com cerca de R$ 20,8 milhões, uma vez que só tinha 40% dos direitos do jogador.

O UOL apurou que o Corinthians propôs o dobro do salário para ficar com Róger Guedes. Os valores mensais ultrapassariam R$ 2 milhões.

O clube paulista também sugeriu ceder parte dos seus 40% para Róger lucrar mais em uma saída no futuro.

A última tentativa foi acertar com o Al Rayyan uma saída em dezembro.

Sem nenhum acordo, o Corinthians buscou a presença de Róger Guedes pelo menos contra o São Paulo, na semifinal da Copa do Brasil do dia 16 de agosto. O Al Rayyan recusou.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Róger Guedes falou que tinha o sonho de jogar no futebol do Qatar. "Era um sonho que eu tinha de jogar lá. O presidente Duílio sabia, o Corinthians sabia. Decidi, junto com minha família, que seria o melhor. Fica minha gratidão. Vai, Corinthians".