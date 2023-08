SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos anunciou na manhã desta quarta-feira (9) que Alexandre Gallo é seu mais novo coordenador técnico.

Gallo assume o cargo a partir desta quinta-feira (10), no CT Rei Pelé.

O ex-volante foi vice-campeão brasileiro pelo Peixe em 1995, além de já ter sido treinador da equipe profissional em 2005.

"Estamos trazendo um profissional com identificação com o Santos, que já viveu muito esse time e que não pensou duas vezes em aceitar esse desafio", disse Andres Rueda, presidente do Santos.

Gallo tem 57 anos e começou sua carreira em 1986 pelo Botafogo de Ribeirão Preto e chegando ao Santos em 1992, ficando até 1996.

Após se aposentar, iniciou seu trabalho como treinador, sendo auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo em 2004 na campanha santista do octacampeonato brasileiro.