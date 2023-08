PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Inter via 2023 se perder até conseguir a virada sobre o River Plate na Libertadores. A classificação de forma épica, nos pênaltis, impulsiona o time a sonhar alto até o fim do ano.

O QUE ACONTECEU

O ano do Inter estava quase perdido pelos insucessos no Estadual, na Copa do Brasil e a distância para o topo do Brasileiro. Além disso, o Colorado tinha perdido o jogo de ida da Libertadores para o River Plate.

Até o jogo de terça-feira, quando o time de Eduardo Coudet conseguiu devolver o 2 a 1 nos argentinos e avançou nos pênaltis.

Agora, o plano da equipe do Beira-Rio é fazer com que a classificação às quartas de final signifique uma mudança de chave.

IMPULSO PARA O RESTO DO ANO

Eduardo Coudet mostrou em campo que seus conceitos estão cada vez mais firmes no time. Ver a equipe atuando ofensivamente e conseguindo encontrar o caminho do gol empolgou o comando do clube e indica evolução.

A relação com a torcida foi refeita com a grande festa no Beira-Rio e o clima positivo também pode impulsionar a equipe, que recentemente conviveu com vaias.

A recuperação de alguns jogadores, da mesma forma, serve de motivação. Johnny, Bustos, Mercado, Wanderson indicaram que estão reencontrando a melhor forma.

A evolução de Enner Valencia foi vista em campo. Principal contratação do Inter na temporada, o equatoriano mostrou estar melhor adaptado e superou a polêmica enfrentada depois do jogo contra o Corinthians.

Outro ponto considerado importante nos bastidores é o aumento de opções para o comando técnico. Se por vezes o Inter só teve jovens egressos da base como alternativa para mudar os jogos, agora conta com alternativas importantes como Bruno Henrique, Pedro Henrique e Luiz Adriano no banco.

A Libertadores, então, será prioridade absoluta e o fortalecimento do time e do elenco, com o crescimento da principal contratação e a recuperação de peças, aliado à relação positiva com a torcida, mantiveram acesa a chama no Beira-Rio.