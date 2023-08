SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A meia da seleção brasileira feminina, Ary Borges, esteve no Allianz Parque na noite desta quarta-feira (9) assistindo ao jogo entre Palmeiras e Atlético-MG, pela volta das oitavas de final da Libertadores.

O QUE ACONTECEU

Palmeirense, Ary Borges presenciou a classificação alviverde diante do Galo no Allianz Parque e divulgou imagens em seu Instagram.

A meio-campista aparece cantando a versão adaptada por palmeirenses do hino nacional brasileiro, antes do confronto. Depois, ela vibra a classificação com os torcedores presentes no estádio.

"Em casa. É noite de Libertadores, turma. Deu nós", escreveu Ary, em sequência de stories.

O Palmeiras empatou sem gols com o Atlético-MG e carimbou uma vaga nas quartas de final do torneio sul-americano. A equipe de Abel Ferreira havia vencido na ida por 1 a 0, em pleno Mineirão.

Este foi um dos primeiros registros de Ary Borges em solo brasileiro, após a eliminação da seleção na Copa do Mundo feminina. A artilheira da Canarinho no torneio, com três gols, se despediu da Austrália e Nova Zelândia no último final de semana.