SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras empatou sem gols com o Atlético-MG, mas o resultado foi suficiente para classificar o time para as quartas de final da Libertadores e, sobretudo, aliviar o clima de pressão e cobrança que rondava o Allianz Parque.

O QUE ACONTECEU

O time alviverde vinha sofrendo cobranças principalmente por falta de reforços para a equipe de Abel Ferreira. O técnico português saiu em defesa e valorizou o elenco que tem ao invés de pedir reforços, mas não evitou a pressão por parte do torcedor.

A temperatura subiu após a eliminação da Copa do Brasil para o São Paulo dentro do Allianz. No dia, a torcida organizada gritou em protesto contra a diretoria e pediu reforços.

Após a classificação desta quarta-feira (9), a própria presidente Leila Pereira brincou em suas redes sociais ao postar uma foto com a legenda: "estão mais calmos?". Ela era o principal alvo da torcida na cobrança por reforços.

Apesar do empate sem gols, o Verdão teve diversas chances de marcar, mas parou no goleiro Everson ou na falta de pontaria. E quase custou caro quando Paulinho driblou Weverton e teve o gol livre, mas o atacante chutou na rede pelo lado de fora.