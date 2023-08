SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O documentário "Pushing Progression: Breaking" celebra os 50 anos da cultura hip hop e um episódio inédito foi lançado nesta semana. A produção retrata a evolução do breaking, nova modalidade olímpica que fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

PRODUÇÃO EM VÍDEO

O documentário traz alguns grandes nomes da modalidade, como os B-boys Lilou, bicampeão mundial, Phil Wizard, integrante do Red Bull BC One All Stars, Alien Ness, americano renomado mundialmente na cena, e Shigekix, campeão mundial em 2020, e as B-Girls Logistx, campeã mundial em 2021, e Ami, primeira B-Girl a se tornar campeã mundial do Red Bull BC One, em 2018.

Os breakers entrevistados afirmam que a modalidade mudou muito desde seu surgimento no Bronx. "Estamos em território novo com o Breaking, onde nunca estivemos antes", avalia o B-Boy canadense Phil Wizard.

A americana Logistx, campeã mundial em 2021, espera que a modalidade não sofra um impacto negativo com a entrada no programa olímpico. "Vai ser cada vez mais competitivo. Com essa competitividade, espero que permaneçamos uma cultura unificada".

EVOLUÇÃO

O breaking emergiu como um estilo de dança no final dos anos 1960, nas ruas do distrito de Bronx, região periférica de Nova York, e fez sua estreia na cultura mainstream em 1984.

Na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 1984, 100 breakers se apresentaram, o que impulsionou esta dança globalmente.