PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Walter já tem um novo clube. Depois de deixar o Pelotas, o jogador de 34 anos encaminhou acerto com o São Borja e jogará a terceira divisão do Campeonato Gaúcho, oficialmente chamada de Série B.

Walter deixou o Pelotas após ser ameaçado por torcedores pelo pênalti perdido que culminou na eliminação do time na Série A2 (segunda divisão) do RS.

Em entrevista ao UOL, ele relatou o ocorrido e disse que em breve teria novidades sobre o futuro da carreira, que pretende levar até o ano que vem, ao menos.

Nesta quinta-feira (10), nas redes sociais, o São Borja brincou com a contratação publicando um print de seu perfil no Instagram já seguido pelo atacante. O acordo ainda não é oficial, mas carece apenas de detalhes burocráticos.

O time do interior gaúcho ocupa atualmente o quarto lugar no grupo C da Copa FGF, com um ponto em quatro partidas.

Curiosamente, o São Borja enfrenta o Pelotas, ex-time de Walter, neste domingo, pela competição.

Em setembro, já com o reforço de Walter, o time começará a disputa da Série B do RS, que corresponde à terceira divisão.

"Estamos em conversas com ele, não temos nada oficializado ainda. Mas estamos conversando com ele porque acreditamos que ele consegue nos ajudar muito, por toda história e currículo que tem na carreira. É um cara que dispensa comentários. Sabemos que ele está um pouco acima do peso, vamos trabalhar para baixar isso. Mas a cidade de São Borja é apaixonada por futebol, sempre tivemos bons times na época de 80 e 90. Esperamos trazer um apelo maior pra nossa cidade, trazer os resultados almejados que é o acesso na divisão que estamos até o momento, mas não tem nada oficial. Há conversas entre a gente, e no momento certo vamos divulgar", disse Alex Bisognin, presidente do São Borja.