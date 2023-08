RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Tribunal Disciplinar da Conmebol suspendeu o lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, por um total de três jogos. Com isso, ele está fora das duas partidas do tricolor pelas quartas de final da Liberadores -há a possibilidade de que seja um clássico contra o Flamengo.

O jogador foi condenado pela expulsão após entrada involuntária que atingiu a perna de Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, no jogo de ida pelas oitavas de final.

A suspensão de três partidas envolve o gancho automático já cumprido no jogo de volta contra os argentinos. Assim, Marcelo só voltará a ficar à disposição do Flu na competição se o time chegar às semifinais.

O lateral tricolor ainda foi multado em US$ 6 mil.

A decisão sobre Marcelo foi proferida nesta quinta (10) e assinada por Amarilis Belisario, vice-presidente do Tribunal Disciplinar.

O Fluminense enviou na quarta (9) a defesa de Marcelo no caso e tentou alegar que o jogador tricolor não teve intenção de atingir o adversário.

Marcelo foi apoiar a passada após dar um drible, mas a aterrissagem foi na perna do argentino, que sofreu uma grave lesão no joelho e tem previsão de retorno ao futebol de aproximadamente um ano.

O lateral-esquerdo do Flu chegou a chorar no campo, pouco antes de ser expulso, percebendo a gravidade do lance. Marcelo também enviou mensagem a Sánchez pedindo desculpa e desejando força na recuperação. O argentino reconheceu que o choque foi sem querer.

O Flu tentou anular a expulsão no próprio Tribunal da Conmebol, mas o movimento não deu certo. O árbitro chileno Piero Maza justificou a expulsão por "jogo brusco grave". O lateral foi expulso "por dar uma pancada na altura da canela, provocando uma lesão no rival", conforme apontou.

O técnico Fernando Diniz criticou a expulsão na coletiva pós-jogo. Ele comparou o lance a um atropelamento acidental no trânsito.

O Fluminense chegou às quartas de final da Libertadores após eliminar o Argentinos Juniors, vencendo o jogo de volta no Maracanã por 2 a 0. Marcelo viu o jogo do camarote.

A próxima fase da competição está prevista para os meios de semana dos dias 23 e 30 de agosto.