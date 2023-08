- Série D: CBF muda data da partida entre Bahia de Feira e Nacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (10) que a partida entre Bahia de Feira e Nacional-AM foi remarcada para a próxima segunda-feira (14). A decisão de mudar a data da partida válida pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro foi tomada em razão do falecimento do atacante José Aldean Oliveira de Jesus, o Deon.

Segundo nota emitida pelo Bahia de Feira, Deon “morreu na tarde desta quarta-feira [8] durante treino da equipe na Arena Cajueiro. O jogador de 36 anos passou mal, chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu”.

Inicialmente o confronto entre a equipe baiana e o Nacional-AM seria disputada a partir das 17h (horário de Brasília) do próximo sábado (12) na Arena Cajueiro. O confronto foi reagendado para a próxima segunda-feira (14), e será disputado a partir das 19h no mesmo local.

Oitavas de final

Com isso as oitavas da Série D do Brasileiro começam a ser disputadas no próximo sábado com quatro partidas: Atlético-CE contra Sousa, Camboriú versus Athletic, Ferroviária e Anápolis, Patrocinense diante da Portuguesa do Rio. No domingo será a vez de o Caxias medir forças com o Ceilândia, de o Maranhão enfrentar o Retrô, e de o Nacional pegar o Ferroviário, jogo que terá a transmissão ao vivo da TV Brasil.

Confrontos de ida das oitavas da Série D:

Sábado:

17h – Atlético (CE) x Sousa (PB) - Presidente Vargas (CE)

17h - Camboriú (SC) x Athletic (MG) - Hercílio Luz Itajaí (SC)

17h - Ferroviária (SP) x Anápolis (GO) - Fonte Luminosa (SP)

18h -Patrocinense (MG) x Portuguesa (RJ) - Pedro Nascimento (MG)

Domingo:

16h - Caxias (RS) x Ceilândia (DF) - Centenário (RS)

16h - Maranhão (MA) x Retrô (PE) - Castelão (MA)

16h - Nacional (PB) x Ferroviário (CE) - Zé Cavalcanti (PB)

Segunda:

19h - Bahia de Feira (BA) x Nacional (AM) - Arena Cajueiro (BA)

