Três equipes do Brasil conseguiram avançar, nesta quinta-feira (10), para as quartas de final do WTT Contender Rio de Janeiro, etapa do circuito mundial de tênis de mesa que está sendo disputada na Arena Carioca I, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.

CONFRONTO DE IRMÃS! ????



Vitor Ishiy e Bruna Takahashi ???????? venceram Carlos Ishida e Victoria Strassburguer ???????? por 3 sets a 0 (11/6, 11/3 e 11/5) e avançaram para as quartas do WTT Contender Rio de Janeiro



Seus próximos adversários serão Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro ???????? que… pic.twitter.com/qKfwatdTjA — Time Brasil (@timebrasil) August 10, 2023

Em um duelo 100% brasileiro, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy superaram Victoria Strassburger e Carlos Ishida por 3 sets a 0 (parciais de 11/6, 11/3 e 11/5) nas oitavas. Agora, nas quartas, eles medirão com forças com outro time do Brasil, formado por Guilherme Teodoro e Giulia Takahashi, que venceram os eslovenos Lubomit Pistej e Barbora Balazova por 3 sets a 1 (parciais de 11/6, 11/7, 8/11 e 11/7).

A terceira classificação brasileira na competição veio com Vitor Ishiy e Eric Jouti, que bateram Lubomir Pistej (Eslovênia) e Nandor Ecseki (Hungria) por 3 a 0 (parciais de 11/9, 13/11 e 11/8).

É QUAAAAAARTAS DE FINAL! ????



Vitor Ishiy e Eric Jouti ???????? vencem a dupla Lubomir Pistej ???????? e Nandor Ecseki ???????? e avançam de fase no WTT Contender Rio de Janeiro.



3 sets a 0

(11/9, 13/11 e 11/8)



Graaaande vitória! ????



????: Santiago Regaira/ITTF Americas/arquivo pic.twitter.com/mzH3nd8rmO — Time Brasil (@timebrasil) August 10, 2023

Esta é a primeira vez que o Brasil sedia o evento, que reúne 120 atletas de 35 países, entre eles 25 brasileiros (14 homens e 11 mulheres), incluindo Hugo Calderano, número 5 do mundo e favorito ao título.

Os vencedores do WTT Contender Rio de Janeiro garantem 400 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês), um dos parâmetros para a classificação para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França), em 2024. A competição tem transmissão ao vivo no canal da World Table Tennis (WTT) no YouTube.

