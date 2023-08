PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco contrata um atacante argentino, sem histórico de seleção ou presença marcante nos maiores clubes do país, mas com faro de artilheiro. Esta frase poderia muito bem ser uma citação a Germán Cano, mas o personagem em questão é Pablo Vegetti. Herói ao marcar o gol da vitória sobre o Grêmio no último fim de semana, o centroavante se inspira no goleador do Fluminense para ter sucesso no Brasil.

O QUE ACONTECEU

Cano jogou em Colón, Lanús e Chacarita Jrs na Argentina antes de ir para o futebol colombiano, passar pelo paraguaio e pelo mexicano, até desembarcar no Vasco já com fama de goleador.

Mesmo que não tenha brilhado em seu país, pelo qual nunca jogou na seleção, o atacante que hoje defende o Fluminense não desapontou. Foram 24 gols em 2020 e mais 19 em 2021 pelo time cruzmaltino.

A trajetória pode bem ser comparada à de Vegetti. Antes do Vasco, ele só tinha atuado no Rangers, do Chile, fora da Argentina, e rodou por clubes sem grande expressão em seu país.

Foram passagens por Villa San Carlos, Colón, Gimnasia, Boca Unidos, Instituto e Belgrano, pelo qual foi artilheiro do Campeonato Argentino com 13 gols.

Outro ponto em comum entre eles é a chegada tardia ao país. Cano chegou ao Brasil com 32 anos. Vegetti tem 34.

O gol de Vegetti, na estreia, contra o Grêmio, garantiu a vitória vascaína encerrando uma série de quatro derrotas seguidas.

*

A HISTÓRIA VAI SE REPETIR? JORNALISTAS RESPONDEM

"Ele é muito valorizado no futebol argentino, foi muito bem no último campeonato, estava entre os centroavantes mais importantes da Liga. É muito querido e valorizado no país, pois é considerado um lutador da vida, sempre lutou desde baixo. Em sua carreira, sempre jogou em times pequenos, nunca teve a chance de se transferir a um clube grande. Somente jogou entre 2013 e 2014 fora do país, nunca pode dar um salto. Este é o passo mais importante de sua carreira, em uma das maiores Ligas do mundo, num clube grande como o Vasco. É um jogador muito completo, conhece com perfeição a área"

- Carlos Torres, da Rádio Mitre, da Argentina

"Eu acho que sim, ele pode repetir os feitos do Cano, ou seja, fazer muitos gols, ser goleador por aqui também. Mas é importante entender que são jogadores diferentes. O Cano é muito mais móvel, tem muito mais velocidade, trabalha melhor com os pés. O Vegetti é homem de área, referência, gosta da bola aérea. O Vegetti vem de uma grande temporada apenas, a passada. Não tem tantos números positivos como o Cano já tinha quando chegou ao Brasil"

- Lucho Silveira, comentarista dos canais ESPN

"É difícil fazer comparações no futebol, principalmente porque o Vegetti chegou ao Brasil muito recentemente. Não sei se será um novo Germán Cano, creio que será Pablo Vegetti, artilheiro do futebol argentino. Era possível pensar, antes de sua estreia com a camisa do Vasco, que precisaria se adaptar a um futebol diferente. Porém, jogou como no Belgrano: bem posicionado, eficiente e com sede de vencer. Na comparação, Cano e Vegetti têm coisas semelhantes, como posicionamento e eficiência. Se seus companheiros confiarem nele e o ajudarem, vai fazer muitos gols. É um jogador com fome de vitória, que vai atrás do seu sonho"

- Daniel Barcelo, da Rádio Sucesos de Córdoba