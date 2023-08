SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira deu ênfase à "filosofia muito clara" do Palmeiras por reforços e elogiou os talentos da base do clube.

O time alviverde determinou que só vai apostar em jogadores avaliados como "indiscutíveis" para fortalecer a equipe. O clube chegou a definir alguns alvos na última janela, mas não conseguiu concretizar nenhuma transferência e terminou zerado.

Na ausência de reforços dentro do perfil traçado, o foco da comissão técnica volta para "dentro", conforme explicou o treinador português. O comandante palmeirense utilizou a chegada de Artur como exemplo de contratação considerada inquestionável.

Abel afirmou que "acredita" nas promessas das categorias de base e destacou a "responsabilidade" da diretoria. "Está muito clara a filosofia do clube, vocês é que não entendem. Há determinadas posições que queríamos, mas o clube sempre mostrou essa responsabilidade desde o início, tem um limite", disse na coletiva após a classificação na Libertadores.

O Palmeiras avalia desde o início do ano que a falta de um "camisa 5" é a principal carência do elenco. O clube já foi atrás de Aníbal Moreno (do Racing), Wendel (do Zenit) e Santiago Hezze (do Huracán), mas as tratativas não evoluíram. A solução, portanto, ficou única e exclusivamente na adaptação de Zé Rafael na função.

O técnico vem aumentando a quantidade de jogadores da base no elenco principal e procura dar oportunidade aos jovens. No empate sem gols com o Atlético-MG, no Allianz, ele acionou Fabinho e Jhon Jhon no segundo tempo ?além de ter começado com a Cria Gabriel Menino como titular.

Diante disto, a manutenção dos principais jogadores do elenco virou o grande reforço do Alviverde para o segundo semestre. Os zagueiros Gustavo Gómez e Luan, o lateral-esquerdo Piquerez e próprio meio-campista Zé Rafael tiveram propostas para sair, mas não foram negociados.

*

O QUE ABEL DISSE SOBRE O ASSUNTO

Filosofia definida

"Está muito clara a filosofia do clube, vocês é que não entendem. O treinador falou o que tinha que falar e não vai alterar uma vírgula daquilo que disse em janeiro sobre os jogadores que precisávamos".

Buscas na base

"Foram nove jogadores embora, entraram dois e todos os outros fomos buscar na base. Fomos buscar porque acreditamos na base. Em todas as posições, temos jogadores da base. Quem entrou, foi muito bem".

Escolha do clube

"Ou tínhamos que tirar da base, ou contratar. É uma escolha do clube. Há determinadas posições que queríamos, mas o clube sempre mostrou essa responsabilidade desde o início. Tem um limite".

'Modelo Artur'

"Também disse que em relação ao reforço íamos buscar como o Artur, ou olharíamos para dentro. Quando chegamos, tínhamos seis jogadores da base, agora temos 11. Não posso garantir que todos vão ficar no clube, mas vamos dar oportunidades no tempo certo".