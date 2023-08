RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense tem mais um processo a responder no Tribunal Disciplinar da Conmebol, após a suspensão aplicada ao lateral-esquerdo Marcelo. Por ser mandante, o clube foi denunciado por uma lista de episódios no jogo contra o Argentinos Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores, na última terça-feira (8).

O QUE ACONTECEU

O relatório do oficial de segurança registrou enfrentamento entre torcedores argentinos e forças de segurança (agentes privados e policiais militares).

O delegado da partida relatou injúria racial de um dos torcedores do Argentinos a um segurança. Houve gritos de "macaco".

A torcida do Fluminense estourou pelo menos quatro bombas ao longo do jogo nas arquibancadas.

Houve lançamento de objetos no campo por parte da torcida do Fluminense.

Torcedores do Argentinos também arremessaram copos em direção à torcida tricolor.

O QUE PODE ACONTECER COM O FLUMINENSE

O Código Disciplinar da Conmebol é amplo. Trata desde multa a punições mais graves, como fechamento de setores do estádio.

O tricolor já se surpreendeu com uma punição considerada grave a Marcelo pela expulsão no jogo de ida contra o Argentinos ? três jogos.

Agora, fica alerta para o que vem nesse processo por causa da confusão envolvendo a torcida visitante.

O Fluminense tem até a próxima quinta-feira (17) para enviar a defesa por escrito.

RELATO DO DELEGADO DA PARTIDA

No minuto 54 da partida. Desde o setor da torcida do Argentinos Juniors, se produziu uma agressão verbal e o lançamento de um copo de cerveja a torcedores locais, localizados embaixo da tribuna dos visitantes.

Um guarda localizado nesse setor pediu aos visitantes que terminassem as agressões. E foi insultado com gritos de "macaco".

O guarda tratou de deter o torcedor, o que gerou enfrentamento com outros torcedores visitantes situados no lugar. Nesse momento, a polícia interveio para deter um torcedor do Argentinos que quebrou um assento do estádio. Depois disso, a briga envolveu torcedores e policiais, terminando com disparos de balas de borracha.

Cinco torcedores foram detidos e apresentaram feridas no corpo. Houve informações de três guardas com lesões leves.

Houve bombas, quatro ao todo, lançadas por torcedores locais depois do primeiro gol do Fluminense.

POR QUE O FLUMINESE FOI ENQUADRADO

Artigo 12. Ordem e Segurança nas Partidas

1. As Associações Membro e os clubes que jogarem em casa deverão:

d. Garantir a ordem nos estádios e seus arredores, bem como a correta organização das partidas.

2. As sanções disciplinares previstas no artigo 6.º deste Código podem ser impostas às Associações Membro e clubes, nos casos de comportamento incorreto ou inapropriado dos seus adeptos, entre os quais se indicam:

b. Lançar objetos;c. Acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico.e. Utilizar gestos, palavras, cantos, objetos ou outros meios para transmitir qualquer mensagem imprópria em um evento desportivo, particularmente se for de natureza política, ofensiva ou provocativa.