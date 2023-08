SYDNEY, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A goleira Mary Earps, da Inglaterra, deu entrevista coletiva antes do jogo diante da Colômbia, pelas quartas de final da Copa do Mundo feminina. Para ela, a melhor forma das inglesas ainda está por vir.

Atuações: "Acho que o melhor está por vir. Tem muito talento no grupo e muitos níveis que podemos ir. Mas tem um bom nível de experiencia do que tivemmos juntas como seleção e nos clubes. Os diferentes jogos que tivemos nos últimos meses, Champions, títulos, o que cada jogadora fez. É um tempo emocionante para ser jogadora inglesa, mas estamos constantemente tentando melhorar, dar melhores performances. Estamos felizes de estar aqui, mas não estamos satisfeitas e nem acabadas."

Por que está por vir? "Acho que a coisa mais importante é que estamos vencendo os jogos. Merecemos estar aqui. Mas estou nos treinos todos os dias, vejo o trabalho, vejo o trabalho que elas fazem tem tempo. Osso ver o talento no time. Não acho que fomos ruins, mas vimos coisas que podemos dar melhor. Nosso esforço é 110%, mas em termos do jeito que gostamos de dominar os jogos e fazer as coisas, estamos animadas com o desafio de fazer mais."

Lauren James: "A Lauren está bem, óbvio que o que ela fez foi errado, ela reconheceu e se desculpou. Agora vai enfrentar as consequências. Como um time ficamos juntas e nos apoiamos. Ela vai apoiar o time de fora enquanto cumpre a suspensão."

Mais sobre Lauren: "Para ser sincera não é algo que falamos muito porque estamos focadas no jogo. Queremos todas disponíveis, mas a situação é o que é. Estamos unidas e o foco está no jogo."

Disputa de pênaltis: "Foi um grande jogo, emocional e fisicamente difícil. Importante é que vencemos. Não olhamos como uma lição, mas nos juntamos como time para fazer o trabalho. Como time nos sentimos preparadas nessas situações. Fico feliz de termos executado e feito o trabalho."

Atmosfera: "Jogar na Copa é algo de uma vez na vida geralmente, muitas vezes se for sortudo, mas nem todos são. Esse nível é cheio de pressão, calor e todas as emoções que vêm junto é legal para uma jogadora. Mas estamos focadas em fazer o trabalho, jogar futebol, é tudo que estamos pensando."

Atacantes colombianas: "Como time estamos fazendo pesquisa sobre a outra equipe, reconhecemos a Colômbia como um time muito bom, mostraram durante o torneio. No ataque mostraram, mas também em todo campo com jogadoras fortes. Vamos fazer um grande jogo porque sei que elas farão o mesmo."

Goleiras da Copa: "Amo ver como as goleiras estão bem. Falamos sobre essa união e as vezes é um clichê, mas é verdade. Não ouvi muito sobre o que as pessoas estão dizendo porque tento bloquear essa parte o quanto posso, mas espero que estejam falando bem. As performances foram fantásticas e merecem crédito. Tem muitos jogos ainda pela frente e espero que continue bom."

Lembrar que pode acabar rápido: "É algo que eu sempre penso e o time também. Você pode ver como os jogos tem sido apertados, o nível de quem sobrou. Isso mostra o quão incrível é o ligar que o futebol feminino está. Queremos avançar. Estamos em um bom lugar e espero que possamos avançar. Todo jogo pode acabar a qualquer momento. Tivemos resiliência, ficamos juntos o tempo todo. É sempre algo a se lembrar, mas também sabemos. Amamos o jogo, a Copa e queremos estar aqui o máximo possível.