SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atacante Jennifer Hermoso abriu o coração e desabafou após a classificação da Espanha às semifinais da Copa do Mundo feminina.

A Espanha venceu a Holanda por 2 a 1 nas quartas de final e garantiu uma ida inédita às semis da Copa, em uma partida repleta de emoções.

Jenni Hermoso falou do seu sentimento em relação ao jogo e disse que "estava cansada de chorar" por frustrações. Agora, o pensamento é de virada de chave para a atleta.

Ela ainda descreve como se sentiu quando a jovem Paralluelo fez o gol decisivo nos acréscimos da prorrogação.

"Estou cansada de chorar. Você sente alegria, ilusão, é muito trabalho que nos custou para chegar até aqui. Adrenalina total. Eu me lembro de quando brincava na rua, chutando bola no meu bairro. Do meu avô que me levava ao parque. Do meu pai, de toda minha família que sempre esteve presente. (...) Quando vi aquela bola bater na trave e depois na rede. Eu não sabia se isso estava acontecendo ou não", disse Hermoso, ao jornal Marca

A experiente atacante de 33 anos se mostrou confiante no título e aproveitou para tirar onda, dizendo que vai tomar uma "cervejinha" para celebrar a classificação.

"São 7 jogos para ser campeão mundial. Agora faltam apenas dois. Uma semifinal de Copa do Mundo... Vamos estar lá até ao último dia deste torneio. É algo trabalhado, não é por acaso. Agora, vou tomar uma cervejinha. Digerir, porque não estamos muito conscientes do que conseguimos hoje. Fizemos história na Espanha", pontuou.