SYDENEY, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A treinadora da Inglaterra, Sarina Wiegman, falou sobre a partida contra a Colômbia, pelas quartas de final da Copa do Mundo feminina. Ela vê o time pronto e minimizou a suspensão de Lauren James após pisão em adversária.

Pressão: "Vamos jogar e claro que tem pressão. Os dois times são muito bons e querem fazer sua melhor atuação, querem vencer. É assim que lidamos."

Qualidades da Colômbia: "A Colômbia está muito bem, são fortes, jogam juntas, tem força física e jogadoras poderosas. Acho que vão tentar dar a bola para as atletas do ataque porque são imprevisíveis e boas"

Desfalque de James: "Temos um elenco de 23, tivemos uma jogadora fora no último jogo, ela voltou e agora temos outra. Sabemos como preencher essa função. É um esforço do time, nos apoiamos e vamos preenchendo os espaços. É uma decisão tomada que não depende de mim. Nos afeta, mas respeitamos a punição, se é que posso usar essa palavra. Espero que a gente consiga avançar."

Disciplina: "Sempre nos preparamos para todos os times, olhamos as partes boas e ruins de cada um, como se apresentam. Falamos sobre tudo, estamos prontas, tem um grande público da Colômbia, mas estamos prontas."

Estresse nos pênaltis: "Espero que a gente não tenha esse estresse. Vimos que nenhum jogo é fácil na Copa. É competitivo, é a beleza do jogo, do crescimento do futebol feminino. Espero que a gente decida antes disso, mas será um jogo competitivo."

Jogadoras penduradas: "Quando chegamos em um jogo, futebol é competitivo, é sobre duelos e acontece de uma jogadora levar cartão. Tentamos jogar de forma inteligente e agressiva sem receber o cartão, mas não tem influência o cartão amarelo porque pode afetar a performance."

Surpreender: "Não estamos fazendo um plano para surpreender, mas sim um plano geral do nosso futebol. Nosso estafe analisa a Colômbia e assim vamos tentar vencer."

Única treinadora mulher agora: "Não estou pensando na minha jornada no momento. Estou focada no jogo de amanhã. A pergunta sobre mulheres e homens, esperamos ter mais mulheres treinadoras em alto nível. Ficar melhor do que está agora. Claro que homens são bem vindos, alguns fazem bons trabalhos, mas se for mais equilibrado vai inspirar mais mulheres a treinarem e se envolverem."