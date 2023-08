SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou, nesta sexta-feira (11), um amistoso de time master com o espanhol Real Madrid. Brasileiros e espanhóis se enfrentarão no próximo aniversário do Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo.

O amistoso marcado para o dia 1º de setembro será uma homenagem aos 23 anos do duelo entre as equipes pelo Mundial de Clubes de 2000. O Corinthians completará 113 anos na ocasião.

Pela competição intercontinental, o confronto terminou empatado por 2 a 2, no Morumbi. Anelka marcou duas vezes para o Real Madrid, e Edílson fez os dois gols do Corinthians.

O Corinthians terminou com o título da competição, após vencer o Vasco nos pênaltis na decisão.