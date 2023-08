SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Saudita começa nesta sexta-feira (11), com o jogo entre Al Ahli e Al Hazem, às 15h (de Brasília). Repleta de estrelas do futebol mundial, a liga terá 28 nomes brasileiros.

O QUE ACONTECEU

A competição terá 27 jogadores brasileiros e Péricles Chamusca "representando" o Brasil entre os técnicos.

Os brasileiros estão espalhados por 14 dos 18 clubes que disputarão a elite do Campeonato Saudita.

O Al Taawoun, com cinco nomes [incluindo o treinador], é a equipe que conta com o maior número de brasileiros no começo da temporada.

Apenas Abha, Al Khaleej, Al Riyadh e Damac não contam com jogadores ou técnicos nascidos no Brasil.

*

AL TAAWOUN

Mailson (goleiro), Andrei Girotto (zagueiro), Flávio (meio-campista), Mateus (atacante) e Péricles Chamusca (técnico).

AL ITTIHAD

Marcelo Grohe (goleiro), Fabinho (volante), Igor Coronado (meio-campista) e Romarinho (atacante).

AL HAZEM

Paulo Ricardo (zagueiro), Bruno Viana (zagueiro) e Vina (meio-campista).

AL HILAL

Michael (atacante) e Malcom (atacante).

AL AHLI

Ibañez (zagueiro) e Roberto Firmino (atacante).

AL NASSR

Alex Telles (lateral-esquerdo) e Anderson Talisca (atacante).

AL SHABAB

Iago Santos (zagueiro) e Carlos Júnior (atacante).

AL ETTIFAQ

Paulo Victor (goleiro) e Vitinho (atacante).

AL FATEH

Petros (meio-campista).

AL RAED

Pablo (zagueiro).

AL FAYHA

Ricardo Ryller (meio-campista).

AL TAI

Victor Braga (goleiro).

AL WEHDA

Anselmo (meio-campista).

AL OKHDOOD

Paulo Vítor (goleiro).