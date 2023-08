SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo convidou o jovem de 12 anos que foi vítima de racismo no Morumbi para conhecer o CT da Barra Funda e acompanhar um treino.

O garoto foi alvo de racismo na partida desta quinta-feira (10) contra o San Lorenzo. Um torcedor argentino atirou uma banana que acertou o jovem de apenas 12 anos.

Ainda no estádio, o São Paulo convidou o menor de idade e seus pais para acompanhar um treino do time no CT da Barra Funda. O encontro ocorrerá entre este sábado (12) e a próxima semana de acordo com a disponibilidade da família.

O torcedor argentino foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça. O caso passou pelo Jecrim (Juizado Especial Criminal) do Morumbi e o torcedor foi transferido a um Centro de Detenção Provisório ainda nesta quinta-feira.