A brasileira Bruna Takahashi avançou para as quartas de final do torneio feminino do WTT Contender Rio de Janeiro, etapa do circuito mundial de tênis de mesa que está sendo disputada na Arena Carioca I, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. A classificação foi alcançada após vitória por 3 sets a 2 (parciais de 10/12, 11/7, 5/11, 11/7 e 11/7) sobre Li Yu-Jhun, de Taiwan, nesta sexta-feira (11).

“Foi bem diferente hoje. [O clima] estava um pouco mais úmido para jogar, mas consegui me adaptar. E no fim acho que consegui me adaptar melhor que ela. Estou muito feliz de vencer esse jogo, ainda mais aqui em casa. Agora é dar uma baixada [na euforia] e me preparar para amanhã. Vai ser um jogo de estilo totalmente diferente e tenho que analisar novamente para ter uma base de jogo e conseguir manter o foco. Estou jogando bem, em uma fase boa e espero continuar assim”, declarou Bruna, que tem como próxima adversária a sul-coreana Lee Eunhye. O duelo será no próximo sábado (12), a partir das 11h10 (horário de Brasília).

Esta é a primeira vez que o Brasil sedia o evento, que reúne 120 atletas de 35 países, entre eles 25 brasileiros (14 homens e 11 mulheres), incluindo Hugo Calderano, número 5 do mundo e favorito ao título.

Os vencedores do WTT Contender Rio de Janeiro garantem 400 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês), um dos parâmetros para a classificação para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França), em 2024. A competição tem transmissão ao vivo no canal da World Table Tennis (WTT) no YouTube.

