SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - James Rodríguez estreia neste domingo (13) contra o Flamengo, às 18h30, em um palco bastante conhecido pelo meia: o Maracanã, onde o colombiano marcou um gol que lhe rendeu o prêmio Puskas de gol mais bonito de 2014.

James anotou em um chutaço de fora da área sem deixar a bola cair no chão após matar no peito. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar no gol.

O colombiano marcou os dois gols daquela partida oitavas de final contra o Uruguai. A Colômbia seria eliminada pelo Brasil na fase seguinte.

James levou a chuteira de ouro de artilheiro daquela edição da Copa do Mundo. Foram seis gols em cinco jogos.

Hoje, James deve entrar na segunda etapa e atuar por cerca de 20 minutos. O colombiano ainda está longe da forma física ideal, mas Dorival Jr faz questão de que o meia tenha ao menos algum ritmo de jogo antes da decisão contra o Corinthians.

DAVID LUIZ VIROU AMIGO IMPROVÁVEL

Após a eliminação da Colômbia com derrota para o Brasil, James ganhou um abraço e apoio do zagueiro David Luiz, então um dos líderes daquela seleção brasileira. O camisa 10 colombiano chegou a falar sobre o fato e agradecer.

O abraço entre os dois virou até publicação na rede social da David Luiz. A eliminação colocou fim ao sonho de James naquela Copa do Mundo, mas do algoz David Luiz sobrou apenas admiração. O sentimento de carinho é mútuo e ambos devem se reencontrar em campo novamente.