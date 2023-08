SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma das cenas mais marcantes do confronto entre Corinthians e Real Madrid no Mundial de 2000 não deve se repetir no jogo entre as lendas das duas equipes, marcado para 1° de setembro, data do aniversário de 113 anos do time alvinegro.

O francês Karembeu é desfalque quase garantido para o jogo que acontecerá na Neo Química Arena. Em 2000, Edilson aplicou uma caneta nele antes de balançar as redes. A partida terminou 2 a 2.

O Corinthians tenta confirmar a presença do maior número possível de campeões mundiais. Alguns, porém, não devem comparecer.

O UOL apurou que a tendência é que os campeões mundiais Dida e Edu Gaspar não estejam presentes, além de Roberto Carlos, que atuou naquele torneio pelo Real Madrid. Karembeu, que levou a caneta no gol histórico de Edilson Capetinha. Rincón morreu no ano passado.

O técnico da época, Oswaldo de Oliveira, também é dúvida. Essa e outras respostas ocorrerão nos próximos dias.

ATRAÇÕES

O Corinthians prepara convidados especiais e atrações musicais para o evento. O Timão disse que o amistoso contará com "ativações surpreendentes".

A ideia do Corinthians é anunciar as novidades aos poucos. O projeto tem a parceria da MTR7 Sports.

"É uma honra celebrarmos nossos 113 anos junto a uma equipe do porte do Real Madrid, revivendo o emocionante jogo que foi decisivo em nosso caminho para conquistarmos o primeiro título Mundial de Clubes. Clubes históricos, de trajetórias vitoriosas e com torcidas gigantescas mundo afora: tem tudo a ver comemorar nosso aniversário com nossos amigos madrilenhos. Será uma nova noite memorável", disse Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

"Ficamos felizes com o convite do Corinthians para participar de seu aniversário, em São Paulo, relembrando a partida tão incrível que ocorreu há 23 anos. Vamos com alegria, para celebrar o futebol, mas também com disposição para reverter o placar de 2 a 2", acrescentou Isidoro San José, diretor da Associação de Ex-Jogadores de Futebol do Real Madrid.

O Corinthians foi campeão mundial ao empatar com o Vasco e levar a melhor nos pênaltis. Contra o Real Madrid, empatou em 2 a 2, com dois gols de Edilson. Anelka marcou ambos do Real.

O Corinthians enfrentou o Real Madrid com: Dida; Índio, João Carlos, Fábio Luciano, Kléber, Freddy Rincón, Vampeta (Edu), Ricardinho (Marcos Senna), Marcelinho Carioca, Edílson e Luizão (Dinei).