SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A goleira Catalina Pérez é uma das responsáveis pela campanha histórica da Colômbia e também candidata ao posto de melhor arqueira da Copa do Mundo feminina.

Pérez sofreu apenas dois gols neste Mundial, e se tornou porto seguro da defesa colombiana no decorrer da competição.

A goleira de 28 anos nasceu na Colômbia, mas foi com a família para os EUA ainda criança. Os pais inscreveram a filha as aulas de tênis e natação, mas ela seguiu carreira no futebol.

Estreou pela seleção colombiana em 2009, quando disputou a Copa do Mundo sub-20.

Ficou um ano longe dos gramados, e aproveitou para estudar e trabalhar em um banco. Ela rompeu o ligamento cruzado do joelho em 2018 e, durante a recuperação, estudou administração em Miami (EUA) e trabalhou no Santander.

Ela jogou no Brasil e recentemente trocou o Avaí Kindermann pelo Werden Bremen. O anúncio aconteceu enquanto a goleira disputa a Copa feminina.

Também tem passagem por Bétis, Napoli, Fiorentina e New England Mutiny (EUA).

LUTA PELO TÍTULO INÉDITO

Pérez afirmou, em entrevista à Fifa, que as colombianas estão "dispostas a morrer umas pelas outras".

A goleira destacou ainda que a Colômbia veio para o Mundial para "fazer história".