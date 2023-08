SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Inter de Milão encaminhou um acerto verbal com o lateral Carlos Augusto, que atualmente defende o Monza. O Corinthians, clube formador do atleta, irá lucrar com a negociação.

O jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola, divulgou que a Inter acertou um empréstimo pelo lateral-esquerdo Carlos Augusto.

O brasileiro chega para substituir Robin Gosens na Inter. O alemão foi vendido ao Union Berlin e agora passa a atuar na Bundesliga.

A obrigação de compra por Carlos tem o valor estipulado em 13 milhões de euros (aproximadamente 70 milhões de reais na cotação atual), além de bônus por desempenho.

O valor que deve ser repassado ao Corinthians é de cerca de 5,4 milhões de euros (aproximadamente 28 milhões de reais). Isso porque o Timão recebeu 4 milhões de euros do Monza em 2020. Dessa forma, seguindo o acordo feito na época, o time paulista tem direito a 60% em cima dos nove milhões de diferença.

O clube brasileiro, no entanto, só deve receber esse montante em julho do ano que vem, quando a obrigação de compra for realizada.

Na última temporada, Carlos Augusto participou de 37 jogos pelo Monza, onde marcou seis gols e distribuiu cinco assistências.