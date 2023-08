SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Inter neste sábado (12), por 3 a 1, de virada, no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e se isolou ainda mais na liderança da competição.

Com a vitória, o Botafogo abriu 16 pontos de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado, que ainda joga na rodada.

O triunfo ainda fez o time carioca alcançar a melhor campanha do primeiro turno na história dos pontos corridos. O Botafogo chegou a 47 pontos, mesma pontuação do Corinthians de 2017, mas leva vantagem no número de vitórias (15 contra 14).

Maurício, aos 17 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Inter. Os gols do Botafogo saíram no segundo tempo com Victor Sá, aos 9 minutos, Nico, contra, aos 12, e Luis Henrique, aos 27.

Com a derrota, o Inter fica na 12ª colocação do Brasileirão com 24 pontos.

O Botafogo volta a campo no sábado (19), quando enfrenta o São Paulo, no Morumbi, às 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Inter retorna aos gramados apenas na próxima segunda-feira (21), às 20h, para receber o Fortaleza, no Beira-Rio, também pela rodada que abre o segundo turno do Brasileirão..

Como foi o jogo

A partida começou equilibrada com uma intensidade muito alta. O Inter marcou o Botafogo em cima, tentando dificultar a saída de bola do time carioca e sendo objetivo nos seus ataques, mas o Glorioso conseguia explorar a velocidade com bolas longas pelas laterais para atacar.

O jogo seguiu em um ritmo muito intenso e o Inter foi efetivo para abrir o placar. O Colorado saiu na frente após falha de Lucas Perri e não abaixou o ritmo após o gol. Por outro lado, o Botafogo seguiu atacando pelas laterais, mas pecou nas finalizações.

O Botafogo terminou o primeiro tempo superior ao Inter. O Colorado sentiu o ritmo forte do início da partida e demonstrou certo cansaço após os 30 minutos. O time de Bruno Lage criou boas chances para empatar o jogo, mas esbarrou em uma grande atuação de Rochet.

O Botafogo começou o segundo tempo sem deixar o Inter respirar. O time carioca encurralou os gaúchos no campo de defesa e com muita velocidade pelas laterais virou a partida em apenas 12 minutos.

O Botafogo continuou melhor que o Inter durante todo o segundo tempo. Coudet mexeu no Colorado colocando mais um zagueiro, mas ainda assim não conseguiu parar o ataque do Botafogo, que estava com um jogo muito intenso pelas laterais.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3x1 INTERNACIONAL

Data: 12/08/2023

Hora: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, RJ

Público: 39.598

Competição: 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP), Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

Cartões amarelos: Adryelson, Janderson, Philipe Sampaio (BOT), Rochet, Gabriel, Mercado (INT)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Victor Sá, Luis Henrique (BOT); Maurício, Nico (contra) (INT)

BOTAFOGO

Lucas Perri, Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê 9Júnior Santos), Lucas Fernandes (Luis Henrique); Victor Sá (Danilo Barbosa), Eduardo (Philipe Sampaio), Gustavo Sauer (Janderson). Técnico: Bruno Lage

INTERNACIONAL

Rochet, Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Gabriel, Maurício (Nico Hernández), Aránguiz (Bruno Henrique), Wanderson (Pedro Henrique); Alan Patrick (Matheus Dias), Enner Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet