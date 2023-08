- Série D: Nacional de Patos e Ferroviário iniciam disputa pelas oitavas

A partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (13), Nacional-PB e Ferroviário-CE têm um encontro marcado no Estádio José Cavalcanti, em Patos, Paraíba, para disputarem a partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Atransmite ao vivo o jogo.

O Ferroviário chega invicto ao confronto, com um retrospecto de 12 vitórias e quatro empates. Até aqui, o Tubarão da Barra marcou 30 gols e levou apenas seis. E a equipe cearense terá a vantagem de decidir em casa, onde tem 100% de aproveitamento na atual Série D.

Para chegar às oitavas, a equipe cearense superou o Princesa do Solimões, com um empate de 1 a 1 na ida como visitante e com um triunfo de 3 a 0 em casa. Alguns destaques da equipe são o atacante Ciel, o zagueiro Alisson e o goleiro Douglas Dias. Ciel volta ao time após cumprir suspensão no último jogo.

Já o Nacional de Patos também chega à partida com um ótimo retrospecto em casa, uma invencibilidade de oito partidas (sete vitórias e um empate). Outro ponto positivo é que o Canarinho do Sertão não tem desfalques para a partida.

Diante deste contexto, o técnico Rodrigo Fonseca elogiou o oponente, mas reiterou que o Nacional tem tudo para conseguir um bom resultado: “Temos que respeitar o adversário jogando, que é o que a nossa equipe vem fazendo. Eles são uma grande equipe, muito bem treinada, mas nós temos a oportunidade de fazer um grande jogo dentro de casa para construir a vitória e buscar nossa classificação”.

VAR nas oitavas

Uma novidade das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro é a presença do VAR (árbitro de vídeo). A informação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta semana.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.

Tags:

campeonato brasileiro | Esportes | ferroviário | futebol | nacional de patos | série D | TV Brasil