SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A árbitra brasileira Edina Alves foi escalada para a semifinal entre Espanha e Suécia pela Copa do Mundo feminina.

Edina estará acompanhada das assistentes Neuza Back e Leila Cruz. A argentina Melissa Borjas será a quarta árbitra.

Este é o quarto jogo da brasileira neste Mundial, sendo o segundo pelo mata-mata. Ela apitou Japão e Noruega pelas oitavas de final.

Espanha e Suécia se enfrentam nesta terça-feira (15), às 5h (de Brasília). O jogo será no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia.

Salário dos árbitros na Copa

Segundo o jornal espanhol As, as profissionais escolhidas para apitar nesta Copa recebem dois salários: um valor fixo pela participação no torneio e quantias adicionais recebidas por jogo. A estrutura de pagamento difere para árbitros, assistentes, quarto árbitro e VAR.

A Fifa estabeleceu um salário de 70 mil dólares (R$ 334 mil na cotação atual) para árbitros de campo e 25 mil dólares (R$ 119 mil) para os assistentes, pelo trabalho executado ao longo dos 30 dias de competição.

Além do salário, o árbitro principal recebe R$ 14 mil por jogo apitado na fase de grupos e R$ 47 mil no mata-mata.

Ao todo, o comitê de arbitragem deste Mundial conta com 33 juízas de campo e 55 assistentes, todas mulheres, além de 19 árbitros de vídeo (13 homens e seis mulheres).

Os valores pagos para a arbitragem nesta Copa feminina são iguais aos da Copa do Qatar, ainda segundo o diário espanhol.