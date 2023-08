SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Neymar vai ser confirmado muito em breve como novo reforço do Al-Hilal. O clube saudita alinhou nas últimas horas os detalhes finais da negociação com o PSG, tendo aceitado pagar uma verba de aproximadamente 90 milhões de euros (R$ 482 milhões) para avançar com a transferência em definitivo.

O acordo verbal com o craque, por sua vez, foi alcançado mais cedo, depois de quase duas semanas de conversas concretas e o risco de fracasso com a forte entrada do Barcelona na disputa, o que fez com que o jogador demorasse mais tempo para responder. Falta, agora, a assinatura do contrato.

Em busca de um nome de impacto para bater de frente com o Al Nassr do português Cristiano Ronaldo e o Al-Ittihad do francês Karim Benzema, o Al-Hilal vai desembolsar cerca de 100 milhões de euros (R$ 536 milhões) por temporada para o atacante brasileiro de 31 anos, num vínculo válido, a princípio, por duas temporadas.

O reforço bombástico do clube mais vendedor da Arábia Saudita é esperado em Riade já nesta semana para ser apresentado e prontamente ficar à disposição do treinador português Jorge Jesus. A ideia da diretoria, inclusive, passa por ver a comissão técnica convocá-lo para o jogo de sábado, dia 19, contra o Al-Fayha, na segunda rodada da Liga Saudita.

Ao que tudo indica, Neymar, que custou 222 milhões de euros ao PSG em 2017, vai vestir a camisa número 10, que está vaga no elenco desde a saída do atacante argentino Luciano Vietto, que deixou o Al-Hilal para jogar no Al-Qadisiyah, da segunda divisão do futebol saudita.

REFORÇOS PARA O ATAQUE

Neymar não deve ser o único jogador de ataque a reforçar o Al-Hilal nos próximos dias. O clube saudita tem negociações em andamento para fechar com o sérvio Aleksandar Mitrovic, do Fulham.