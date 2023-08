SÃO PAULOL, SP (UOL-FOLHAPRESS) - São Lourenço e Joaçaba empataram em 2 a 2 na noite deste domingo (13), em São Lourenço do Oeste, pela Liga Nacional de Futsal.

Teixeira e Lolatto marcaram os gols dos donos da casa. Julio e Jhoy balançaram as redes para os visitantes.

Noite de golaços

O jogo ficou marcado por dois golaços em chutes de longe, um para cada lado. No primeiro deles, Jhoy soltou uma bomba de longe, no ângulo, para marcar para o Joaçaba.

O outro foi nos segundos finais e garantiu o empate para o São Lourenço. Lolatto aproveitou a jogada com goleiro-linha para acertar outro chute no ângulo, sem chances para o goleiro adversário.

A partida foi de muito equilíbrio desde o começo. O resultado final refletiu o que as duas equipes fizeram nos 40 minutos. Ambas buscaram o gol o tempo todo, mas sem conseguir colocar domínio sobre o rival.

O Joaçaba desperdiçou uma chance única ainda no primeiro tempo, quando Deivão cobrou o tiro livre da marca de dez metros por cima do gol do São Lourenço.

Com o empate, o São Lourenço chegou aos 11 pontos, mas não conseguiu deixar a última posição. Já o Joaçaba, com 24, se manteve em 14º.

Na próxima rodada, o Joaçaba receberá o Blumenau, dia 19, em casa. O São Lourenço visitará o Atlântico, em Erechim, no mesmo dia.

SÃO LOURENÇO

Serjão, Gui Canhoto, Renatinho, Teixeira e Vitinho. Reservas: Suíta, Godoy, Lolatto, Geovani, Leozin, Otávio, Varejão, Digo e Matheuzinho. T.: Sergio Schiochet

GOLS: Renatinho e Lolatto

JOAÇABA

Bruno, Julio, Deivão, Heitor e Rafão. Reservas: Léo Parisotto, Léo Souza, João Camilo, Juninho, Jhoy, Renan e Lucas. T.: Vandré da Costa

GOLS: Julio e Jhoy