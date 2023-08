SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das destaques desta Copa do Mundo feminina, a meia espanhola Aitana Bonmatí está focada na semifinal contra a Suécia.

Bonmatí se sente 100% preparada para enfrentar a Suécia na briga pela vaga na decisão da Copa. A partida acontece nesta terça (15), às 5h (de Brasília), no Eden Park.

A meio-campista abordou as diferenças entre a Espanha e a Suécia e falou sobre a tarefa de substituir a estrela Alexia Putellas -eleita duas vezes melhor jogadora do mundo- no decorrer do torneio.

Segundo Bonmatí, a derrota para o Japão foi didática e fez a Espanha se levantar. Desde a goleada sofrida para as asiáticas, a seleção ibérica vem de boas vitórias no mata-mata, contra Suíça e Holanda.

A meia de 25 anos também falou sobre os torcedores que criticaram sua decisão em voltar atrás no boicote à seleção espanhola. Ela tinha se recusado a participar do Mundial por uma crise interna entre Federação e jogadoras, mas depois aceitou retornar ao time de Jorge Vilda.

A entrevista exclusiva foi feita pelo jornal espanhol Marca.

O que ela disse:

Derrota para o Japão: "Doeu muito e não para de doer... Nunca tinha perdido por 4 a 0 na minha vida. O Japão é um time que gosta de ter a bola, mas jogou no contra-ataque e marcou quatro gols sobre nós. É um time muito bom, que respeito muito, mas o plano de jogo foi ótimo. Aprendemos muito com os erros que cometemos naquele dia. Aquilo nos fortaleceu."

Título da Copa: "É uma oportunidade única. Estamos nas semifinais e temos que ir com tudo. A primeira coisa é chegar na final e depois vencê-la, mas não podemos nos antecipar. Vamos jogar com tudo contra a Suécia."

Diferenças entre Espanha e Suécia: "É um rival totalmente contrário a nós. São estilos de jogo diferentes. (...) Por exemplo, contra os Estados Unidos elas sofreram muito e passaram. Elas defendem firme e apostam nos cruzamentos. Mandam bem com a bola aérea, com a altura das jogadoras, são incríveis. É algo que eles trabalharam muito bem e prepararam."

Sobre a suposta briga entre Federação e jogadoras: "Estou tranquila. Tenho personalidade e gosto de mostrar sempre a minha cara, quando as coisas vão bem e quando vão mal. Eu não me afeto pelas pessoas que falam sem conhecer, que não sabem de tudo que passamos, que não sabem como está a situação, que não sabem de nada e que só falam do sofá em casa."

Protagonismo quando Alexia Putellas não está: "Isso é algo que vocês procuram. Acho que não tenho mais posse de bola quando a Alexia não está, depende muito do que o treinador pede. No Barça, eu tinha um papel de estar mais atrás, ter menos a bola. No caso da seleção, eu estou mais perto da área, tive mais opções para gerar o passe ou o gol. Sou uma jogadora com chegada, mas também com tática. Se tiver que defender, defendo, não tem problema."