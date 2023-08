SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Além do título inédito da Copa do Mundo feminina, a zagueira sueca Amanda Ilestedt pode levar mais um troféu para casa: o de artilheira do Mundial. Nesta terça (15), às 5h (horário de Brasília), quando a Suécia encarar a Espanha por uma vaga na final, ela pode fazer a diferença.

A defensora tem quatro gols e é a vice-artilheira da competição. Ela divide o posto com Popp (Alemanha), Roord (Holanda) e Diani (França).

Primeira colocação da Chuteira de Ouro é da eliminada Miyazawa (Japão). Popp, Roord e Diani também já se despediram da competição.

Ilestedt só depende de si para assumir posto de goleadora máxima do Mundial, e terá dois jogos para conseguir o feito -a semifinal e final/disputa de terceiro lugar.

A sueca é a única zagueira na briga pela artilharia e pode desbancar o setor ofensivo pela primeira vez na história. As goleadoras das edições anteriores foram atacantes ou meio-campistas.

Eu sei que é uma das minhas qualidades, e algo em que estamos trabalhando muito nos treinos. Amanda Ilestedt após marcar três na fase de grupos da Copa feminina

QUEM É AMANDA ILESTEDT

Aos 30 anos, disputa sua terceira Copa do Mundo e trabalhou com Pia Sundhage. A treinadora -hoje na seleção brasileira- comandou a Suécia entre 2012 e 2017.

Foi para o Arsenal "substituir" a brasileira Rafaelle. A transferência da capitã canarinha para o Orlando Pride (EUA) abriu vaga para a contratação da sueca pelos Gunners.

Tem o dobro de gols em relação às estrelas da Suécia. Blomqvist e Rolfo têm dois gols cada.

Pela fase de grupos, garantiu a vitória contra a África o Sul e fez dois na goleada sobre a Itália.

Fez o primeiro da Suécia no 2 a 1 contra o Japão pelas quartas de final. Não participou da disputa de pênaltis contra os Estados Unidos.

Foi eleita melhor campo em três jogos do Mundial, nas partidas contra África do Sul, Itália e Japão.

Todas as artilheiras da Copa feminina

1991: Michelle Akers (Estados Unidos) - 10 gols

1995: Ann-Kristin Aarones (Noruega) - 6

1999: Sissi (Brasil) e Sun Wen (China) - 7

2003: Birgit Prinz (Alemanha) - 7

2007: Marta (Brasil) - 7

2011: Homare Sawa (Japão) - 5

2015: Celia Sasic (Alemanha) e Carli Lloyd (Estados Unidos) - 6

2019: Megan Rapinoe (Estados Unidos), Alex Morgan (Estados Unidos) e Ellen White (Inglaterra) - 6