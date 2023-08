SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - As semifinalistas da Copa do Mundo feminina e o Brasil, que foi eliminado previamente, integram o top 10 do ranking da Fifa.

Três das quatro semifinalistas deste Mundial estão à frente do Brasil no ranking da entidade. Mesmo com a queda, a Canarinho figura em uma posição melhor que a da Austrália.

A Copa de 2023 já conhece seus quatro semifinalistas, são eles: Espanha, Suécia, Austrália e Inglaterra.

As quatro classificadas para a fase final do torneio estão no top 10 do ranking da Fifa, sendo que a Suécia é a mais bem colocada, na terceira posição, com 2049,7 pontos.

Logo na sequência, vem outras duas semifinalistas, nesta ordem: Inglaterra em quarto e Espanha em sexto.

A Austrália completa a lista, na 10ª colocação. As anfitriãs somam 1919,7 pontos no ranking.

Atualmente, a seleção brasileira feminina ocupa a oitava posição do ranking da Fifa. A Canarinho, então, está melhor ranqueada que Austrália.

Vale lembrar que o ranking é atualizado mensalmente, mas, devido ao Mundial, a nova pontuação será contabilizada somente após o término da competição.

Confira o ranking da Fifa (semifinalistas em negrito):

1º) Estados Unidos: 2090,0 pontos

2º) Alemanha: 2061,6

3º) Suécia: 2049,7

4º) Inglaterra: 2040,8

5º) França: 2026,7

6º) Espanha: 2002,3

7º) Canadá: 1996,3

8º) Brasil: 1995,3

9º) Holanda: 1980,5

10º) Austrália: 1919,7