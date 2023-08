SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Mesmo poupando alguns titulares, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1 a 0 dentro do Allianz Parque, ultrapassou a dupla Fla-Flu e chegou à vice-liderança da tabela do Campeonato Brasileiro. Flaco López, já nos acréscimos do 2° tempo, balançou as redes após falta cobrada por Raphael Veiga.

O resultado deixa a equipe de Abel Ferreira com 34 pontos, um a frente do Grêmio ?que tem uma partida a menos. O Botafogo lidera o torneio com folga e soma 47 pontos.

Os times voltam a jogar pelo torneio nacional no sábado (19). O Palmeiras viaja para encarar o Cuiabá, enquanto o Cruzeiro recebe o Corinthians.

O 1° tempo teve um ritmo bastante aquém do esperado. Em meio a um confronto truncado, as defesas das duas equipes se sobressaíram e cederam poucas chances de gol ao adversário. As notícias ruins ficaram para as lesões de Mateus Vital e Gabriel Menino.

Na 2ª etapa, o confronto esboçou uma melhora após as trocas feitas por Abel e Pepa nos ataques: Wesley perdeu chance clara para o Cruzeiro, e Luís Guilherme errou o alvo por parte do Palmeiras. Flaco López, que substituiu Zé Rafael, foi o responsável por balançar as redes já no último lance.

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael (Flaco López), Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Artur (Luís Guilherme), Jhon Jhon (Breno Lopes) e Rony (Endrick). T.: Abel Ferreira

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William (Palacios), Neris, Luciano Castán e Marlon (Kaiki Bruno); Matheus Jussa, Lucas Silva e Mateus Vital (Filipe Machado); Arthur Gomes (Bruno Rodrigues), Wesley e Papagaio (Gilberto). T.: Pepa

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Vanderlan (PAL); Matheus Jussa, Gilberto, Palacios (CRU)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Flaco López (PAL), aos 50 min do 2° tempo