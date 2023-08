RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Vasco conseguiu na Justiça uma liminar para usar o Maracanã na partida de domingo (20), contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

A decisão foi proferida na noite de hoje (14), apesar da tentativa do Flamengo de convencer o juiz de que realizar mais uma partida no estádio será prejudicial ao gramado.

O juiz Mauro Nicolau Junior deixou claro que a decisão liminar vale especificamente para o jogo de domingo, às 11h.

Se a gestão do Maracanã, encabeçada pelo Flamengo e que tem o Fluminense como interveniente anuente, não cumprir a decisão judicial, ficará sujeita a multa de R$ 1,5 milhão.

O QUE O JUIZ CONSIDEROU

Está evidente a impossibilidade de uso de São Januário, pois o estádio está interditado por decisão judicial. O magistrado enxergou "clara a má vontade do réu (Flamengo) para com o autor (Vasco) de forma a receber seus jogos".

O juiz citou na decisão que "o gramado possui tecnologia de ponta" e não há impedimento para realização de partidas em dias consecutivos. Na véspera, tem Fluminense x América-MG, às 18h30.

O processo do Vasco foi contra o Flamengo, mas o argumento rubro-negro, entre outros pontos, passou pela preocupação da Conmebol de que os gramados dos estádios estejam em más condições na Libertadores.

QUEBRA DE BRAÇO SE REPETE

O Vasco já tinha conseguido uma liminar favorável neste ano, quando usou o Maracanã na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileiro.

A fase do time na ocasião era muito melhor do que a atual, pois a equipe tinha vencido o próprio Atlético-MG, no Mineirão, por 2 a 1, na primeira rodada do Brasileiro.

Contra o Palmeiras, o Maracanã ficou lotado, o time abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu o empate.