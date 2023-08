PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - Lionel Messi foi apresentado pelo Inter Miami há um mês e transformou a realidade do time. Se antes a equipe de David Beckham vinha numa temporada sofrível, o clube não sabe o que é perder desde o primeiro chute do craque argentino. E os efeitos da chegada do melhor jogador do mundo não são restritos ao campo, mas impulsionaram o clube em mídia e valor.

O Inter Miami vinha de seis jogos sem vencer e tinha conquistado só uma vitória nos últimos 10 compromissos até passar a contar com Messi. O argentino foi apresentado em 16 de julho pelo e estreou dia 21, na vitória contra o Cruz Azul, do México.

Desde então, a equipe venceu está invicta há cinco partidas, com quatro vitórias e um empate. Nesta terça (15), encara o Philadelphia Union na semifinal da Leagues Cup (torneio que reúne equipes da MLS e da Liga Mexicana).

Messi já fez oito gols e deu uma assistência em só cinco jogos disputados. Ou seja, tem quase duas participações diretas em gol a cada partida.

Na MLS a situação ainda é difícil, pois o Inter Miami ocupa a última posição na Conferência Leste. Messi ainda não atuou pela Liga, mas terá 12 partidas para colocar sua equipe no grupo de classificação para os Playoffs, cuja distância é atualmente de 12 pontos.

IMPULSO FORA DE CAMPO

Fora de campo, bastou a contratação de Messi para impulsionar o interesse pelo Inter Miami.

Desde o anúncio do jogador, o Inter Miami pulou de pouco mais de um milhão de seguidores no Instagram para 13,7 milhões (no fechamento desta reportagem). Os números fazem a equipe ter mais seguidores, por exemplo, do que o Corinthians.

A franquia é, de longe, a com mais seguidores na MLS e se tornou a quarta com mais seguidores nos Estados Unidos, considerando também outros esportes, atrás apenas de Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers, equipes da NBA.

Na apresentação de Messi, a camisa oficial do Inter Miami, com nome e número do astro e vendida a 200 dólares (R$ 994 na cotação atual), esgotou em poucas horas. A demanda foi tanta que o prazo de entrega passou a ser de 90 dias na loja online.

O Inter Miami projeta arrecadar cerca de 100 milhões de dólares (R$ 497 milhões na cotação atual) só em venda de camisas de Messi, que serão divididos com a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube.

A presença de público também foi impactante e teve crescimento significativo mesmo com o preço dos ingressos pulando, em média, de 152 dólares (R$ 755,53 na cotação atual) para 850 dólares (R$ 4.225 na cotação atual).

Além disso, de acordo com a Forbes, o valor da franquia comandada por David Beckham e dos bilionários irmãos Jorge e Jose Mas pode pular de 600 milhões de dólares (R$ 2,9 bilhões na cotação atual) para 1,5 bilhão de dólares (R$ 7,4 bilhões na cotação atual) em até 12 meses.

Os primeiros dias de Messi no clube atraíram cobertura maciça da mídia mundial. Canais da Europa e de diversos países da América do Sul estiveram em Miami acompanhando o início do craque por lá.

A apresentação do craque atraiu 3,5 bilhões de espectadores ao redor do planeta, pelo livestream da Apple TV, segundo estima a Forbes.

A estreia de Messi teve audiência de 1,75 milhões de pessoas, segundo o Sportico, empresa especializada em negócios esportivos nos EUA. Foi a maior audiência de um jogo de futebol masculino na televisão do país desde 2004.