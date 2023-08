SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O 'renascimento' de Gil virou um exemplo entre os jogadores e membros da comissão técnica no dia a dia do Corinthians.

Há 45 dias, Gil foi cobrado por um pequeno grupo de torcedores do Corinthians em Belo Horizonte e ouviu que era "ex-jogador". Naquela semana, o time venceu o Atlético-MG por 1 a 0, no primeiro dos 11 jogos de invencibilidade.

Gil não se abalou, seguiu como titular e retomou a boa fase sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, técnico que defendeu o experiente atleta de 36 anos internamente e também em entrevistas.

O defensor é muito querido no Corinthians, e a forma como Luxemburgo conduziu a situação agradou o elenco.

Na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, Gil fez o primeiro gol e correu para abraçar Luxa. Mais confiante, ele está aliviado por essa remontada.

LUXA TAMBÉM REVIVEU

A vitória sobre o Atlético-MG foi fundamental para Vanderlei Luxemburgo, que seria demitido em caso de derrota no Mineirão.

Mesmo pressionado por mudanças, Luxa bancou Gil, adotou o esquema com três zagueiros e venceu o Galo. A partir dali, o Corinthians melhorou, embalou e não perde há 11 jogos.

O presidente Duilio Monteiro Alves e os demais membros da diretoria estão aliviados com essa sequência positiva e entendem que Luxemburgo é capaz de aliar a boa relação com os mais velhos, como no caso de Gil, e também dar oportunidades à base, como tem ocorrido com Murillo, Gabriel Moscardo, Adson, Wesley e outros atletas.

A prova de fogo será a semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo nesta quarta-feira, às 19h30, no Morumbi. O Corinthians venceu a ida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para avançar à decisão diante de Flamengo ou Grêmio.