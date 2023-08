SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O centroavante Jonathan Calleri abriu caminho para classificação do São Paulo na Copa Sul-Americana, mas nunca marcou na Copa do Brasil e vai precisar encarnar o companheiro Luciano para ajudar o time.

O jogador disputou 15 jogos de Copa do Brasil e jamais balançou a rede. Ele jogou as edições de 2022 e a deste ano e terá a responsabilidade de comandar o ataque são-paulino, que não conta com o suspenso Luciano. O camisa 10 recebeu amarelo pela comemoração do seu gol na partida de ida na Neo Química Arena.

O argentino pode se inspirar justamente no companheiro para decidir o duelo mata-mata. O camisa 10 está no top-5 dos artilheiros tricolores em mata-matas: soma 18 gols em 41 jogos, atrás de Rogério Ceni (19 em 245), Raí (25 em 75), França (36 em 68) e Luís Fabiano (55 em 80).

Calleri disputou 35 jogos mata-mata pelo São Paulo e marcou 8 gols. Na carreira, são 62 partidas desse tipo e 20 gols anotados.

Na ausência de Luciano, Calleri deve ter a companhia de Lucas no ataque na decisão contra o Timão. A equipe de Vanderlei Luxemburgo venceu por 2 a 1 a partida de ida.