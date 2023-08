A bruxa está solta no Time do Povo. Faltando menos de 15 dias para a estreia na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, o Villa Real comunicou, no início da tarde desta terça-feira (15), o desligamento dos profissionais Wesley Tanque e Guilherme Stroppa, Auxiliar Técnico e Preparador Físico, respectivamente. A saída dos membros da comissão técnica, segundo o clube, partiu dos próprios profissionais.

Ainda, de acordo com o Time do Povo, "A presidência está trabalhando para recompor a comissão técnica, bem como apresentar o novo comandante". Uma coletiva de imprensa foi marcada para esta quarta-feira (16) no Estádio Municipal em Juiz de Fora.



A saída dos profissionais acontece após o clube anunciar que Paulo Neves não seria mais treinador da equipe, na noite dessa segunda-feira (14).

O time estreia na competição no dia 27 de agosto, às 10h30, contra o Atlético de Três Corações no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em JF.

FOTO: Marcelo Dacoast/ E.C. Villa Real - O Preparador Físico Guilherme Stroppa