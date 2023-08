SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro 2023 é tão acima da média que nem mesmo a 'fórmula mágica' que Abel Ferreira trabalha no Palmeiras pode ser suficiente para colocar o Verdão na disputa do título no segundo turno.

O QUE ACONTECEU

O português detalha suas contas no livro "Cabeça fria, coração quente", lançado em 2022. O número tem base em pesquisa estatística que leva em consideração as últimas edições da competição.

O Botafogo fechou o primeiro turno com 47 pontos, 13 a mais do que o Palmeiras, na segunda posição. O número que Abel trabalha para a conquista do torneio nacional é de 80 pontos, o que deixaria os cariocas com sete acima nessa primeira metade.

O Palmeiras, então, está seis pontos abaixo do que deveria ter conquistado para ter o desempenho ideal. No entanto, mesmo com os 40 pontos almejados no primeiro turno, a equipe ainda estaria bastante atrás dos cariocas.

Se o Botafogo mantiver o ritmo e repetir o primeiro turno, será campeão brasileiro. Os cariocas chegariam a 94 pontos, enquanto o Palmeiras só pode alcançar 91 pontos ainda que vença suas 19 partidas no segundo turno.

Para que a fórmula de Abel funcione, os cariocas precisam perder fôlego. Mesmo que o Palmeiras cumpra o plano de Abel, recupere os seis pontos que deixou para trás e chegue a 80 pontos, os cariocas precisariam vencer no máximo 11 dos 19 jogos para chegar a 80 pontos ?o Botafogo venceu 15 duelos no primeiro turno.