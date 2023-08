O JIMI Paradesporto é um dos maiores eventos de paradesporto de participação do Brasil e tem como objetivo estimular a prática de esportes para pessoas com deficiência, promover o desenvolvimento do paradesporto e disseminar o conhecimento sobre a prática esportiva para pessoas com deficiência no estado de Minas Gerais. Em 2023 ele acontece em Juiz de Fora (JF) entre os dias 6 e 8 de outubro e terá quatro modalidades: Bocha Paralímpica, Judô Inclusivo, Para-atletismo e Para-natação. Quarenta municípios estão inscritos na competição.

Samuel Souza, diretor de Incentivo ao Esporte de Rendimento da Subsecretaria de Esportes - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social /Sedese, organizadora do evento, falou sobre a importância da competição. "O Jimi Paradesporto trás para a sociedade a pessoa com deficiência como protagonista da competição. É um evento voltado exclusivamente pra eles, pra esse público, onde eles podem conhecer novas pessoas e socializarem e isso tudo é extremamente importante. Além disso essa competição trás também a possibilidade da descoberta de novos atletas. Então por mais que a competição não seja voltada para o rendimento, e sim uma competição de participação, ela também traz essa possibilidade nesse mundo paradesporto da descoberta de novos talentos", relatou o diretor.



Em sua primeira edição, em 2022, o JIMI Paradesporto contou com a participação de 240 aletas com deficiência, de 21 municípios mineiros, nas modalidades de atletismo e natação. Cerca de 475 pessoas se envolveram diretamente na competição, entre comissão técnica, arbitragem, coordenação, staff e atletas.

Samuel explica a escolha de Juiz de Fora para sediar o evento. "A competição acontecerá pela segunda vez em JF devido, principalmente, a essa estrutura física oferecida pelo município. A cidade possui pista de atletismo oficial, piscina, que é coberta, mais a estrutura de arquibancada, a piscina é aquecida, além de contar com toda a acessibilidade que o local da competição oferece pra pra todos os participantes e nós esperamos que nas próximas edições novas cidades possam, até mesmo, sediar também o Jimi Paradesporto, para termos essa rotatividade dentro do estado fazendo com que o público de todo o estado venha a ter essa experiência de intercâmbio entre as cidades do interior", finaliza.



Durante o evento, acontecerá a 2ª Capacitação Paradesportiva de Introdução as modalidades participantes, de forma totalmente gratuita para profissionais da área de esportes.