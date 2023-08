SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dimitri Payet foi recepcionado por torcedores do Vasco ao desembarcar no Rio de Janeiro.

Muitos torcedores do Vasco madrugaram para acompanhar a chegada do jogador francês ao Brasil. O voo que trouxe Payet pousou às 5h20 da manhã desta quarta-feira (16) e o aeroporto do Galeão estava tomado por vascaínos.

A torcida cruzmaltina fez muita festa quando o meio-campista apareceu do lado de fora do aeroporto.

"Era o que eu estava procurando, ter um desafio tão empolgante e emocionante como com o Olympique. Então acho que em termos de vontade e futebol não poderia encontrar melhor que Brasil e Vasco. Estou muito feliz", disse antes de embarcar.

Payet estava sem clube após deixar o Olympique de Marselha, da França, em junho deste ano.