SÃO PAULO, SP, E SYDNEY, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - Principal nome da seleção australiana, Sam Kerr não escondeu a frustração pela derrota para a Inglaterra, nesta quarta-feira (16), pela semifinal da Copa do Mundo feminina, mas espera que a campanha histórica e o carinho da torcida resultem em investimentos para a modalidade.

O QUE ACONTECEU

A camisa 20 disse estar com o "coração partido" após o revés que tirou as Matildas da briga pelo título inédito. Sam Kerr fez o único gol das australianas no duelo contra as britânicas.

Apesar da tristeza, ela aproveitou para cobrar investimentos no futebol feminino australiano, que não é a principal modalidade do país, mas levou milhares de torcedores aos estádios.

O carinho da torcida, inclusive, foi o único motivo para a camisa 20 sorrir após a derrota que levou as Matildas para a disputa do terceiro lugar. O jogo será neste sábado (19), às 5h (de Brasília), em Brisbane.

O QUE DISSE SAM KERR

Derrota na semifinal: "Agora é apenas um coração partido e desapontamento porque o que fizemos aqui acabou. Estamos orgulhosas de ter feito história, conseguido chegar à semifinal, mas acreditamos que poderíamos ir até lá [final] e fazer algo muito especial".

Carinho da torcida durante a Copa: "É a única coisa que me deixa sorrindo agora, a forma como inspiramos a nação. Todo mundo está atrás de nós. O torneio foi incrível. Cada time, jogadora e pessoa que visitou disseram o quão lindo é nosso país. Esperamos que seja uma vida mudando para o futebol das mulheres na Austrália".

País do futebol?: "Eu acho que sim. O país está atrás de nós. Se você levar o produto para a Austrália, nós vamos apoiá-lo. Agora é a hora de tudo isso ser investido no jogo"

Pedido de investimento: "Nós precisamos de financiamento em todos os lugares. A comparação com outros esportes não é boa o suficiente, e este torneio muda isso, porque esse é o legado que vocês deixam, não o que vocês fazem no campo, o legado é o que vocês fazem fora do campo, e esperamos que este seja o começo de algo novo".