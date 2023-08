SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ex-nadadora Helen Smart, que disputou as Olimpíadas de Sydney, em 2000, morreu no último sábado (12).

O QUE ACONTECEU

Helen Smart, antes conhecida pelo sobrenome de solteira Don-Duncan, não teve a causa da morte descoberta ainda. O caso ainda tem sido investigado.

Entretanto, segundo o pai dela, John Don-Duncan em uma postagem feita em sua conta no Facebook, a ex-atleta morreu enquanto dormia.

"Helen era nosso orgulho e alegria. Ela iluminava qualquer lugar assim que chegava. Linda [mãe] e eu não conseguimos compreender como ela pôde simplesmente ir dormir e não acordar", escreveu o pai da ex-nadadora.

Helen, que tinha 42 anos, havia parado de competir há alguns anos e vinha trabalhando em uma escolha na cidade de Wigan, na Inglaterra.

A Federação Britânica de Natação se manifestou através de uma nota oficial e lamentou a morte de Helen, que representou a Grã-Bretanha em diversas competições.

"A British Swimming está profundamente triste ao saber da morte da atleta olímpica Helen Smart (nascida Helen Don-Duncan), de 42 anos. Todos os nossos pensamentos e condolências estão com a família e amigos de Helen, bem como com aqueles da comunidade de natação que treinaram, competiram e trabalharam com Helen durante seu tempo no esporte", afirma a nota da Federação.

QUEM ERA HELEN SMART

Helen era especialista no nado costas e representou a Grã-Bretanha nas Olimpíadas de Sydney, na Austrália, em 2000. Ela competiu na prova dos 200m costas.

Antes de ser uma atleta olímpica, Helen se destacou nos campeonatos juniores, conquistando o título europeu em 1996.

Como profissional, ela foi medalha de bronze nos Jogos da Commonwealth e prata no Campeonato Europeu de Piscina Curta em 1998. No ano seguinte, ela também ficou com o segundo lugar no Campeonato Mundial de Piscina Curta.