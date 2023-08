SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar afirmou que está "empolgado" pelo desafio de jogar na Arábia Saudita, após trocar o PSG pelo Al-Hilal.

Neymar concedeu entrevista aos canais oficiais do seu novo clube. Este é o primeiro vídeo do brasileiro falando como jogador do Al-Hilal.

O camisa 10 afirmou que pretende ajudar a desenvolver o Campeonato Saudita. Neymar é mais uma das contratações de peso feitas por clubes do país nesta janela de transferências, incluindo Karim Benzema (Al-Ittihad), Sadio Mané (Al-Nassr) e Roberto Firmino (Al-Ahli).

Neymar deu créditos a Cristiano Ronaldo pela explosão de contratações na Arábia Saudita. O novo jogador do Al-Hilal disse que o português foi "pioneiro" ao assinar com o Al-Nassr em janeiro deste ano.

"Obviamente é uma troca muito diferente, mas não deixa de ser um desafio. Cristiano Ronaldo foi o pioneiro em tudo isso, todo mundo no começo chamou ele de louco, disso e daquilo, e hoje você está vendo que a liga está crescendo cada vez mais", disse Neymar.

"Você fica muito feliz de encontrar jogadores de qualidade no outro time. Isso te empolga, te motiva a jogar ainda melhor. E é óbvio que quando enfrentar (Cristiano) Ronaldo, Benzema, Firmino, a empolgação será ainda maior. Estou muito feliz de entrar nessa liga, enfrentá-los vai ser maravilhoso", afirmou.

Neymar disse que conversou com Malcom, Michael e Alex Telles durante as negociações com o Al-Hilal. O teor do papo não foi sobre como é a vida na Arábia Saudita, e sim para confirmar a transferência aos colegas.

Os sauditas pagaram cerca de 90 milhões de euros (R$ 482 milhões) ao PSG para ter o atacante de 31 anos em definitivo.

O jogador assinou um contrato de dois anos com o Al-Hilal, que também conta com os brasileiros Michael e Malcom no elenco.

O vínculo gira em torno de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 536 milhões) por temporada. Isso dá, em média, um salário mensal de R$ 44 milhões -excluindo quantias que podem ser embolsadas por patrocínio e acordos comerciais.

Neymar chegou a ser especulado no Barcelona, mas os valores negociados foram bem menores -pouco menos de R$ 7 milhões mensais.

Tags:

Neymar