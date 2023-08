SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ônibus do Corinthians foi atingido e teve vidros quebrados na chegada ao Morumbi para o clássico decisivo contra o São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (16).

O veículo que levou a delegação corintiana foi alvo de ataques na entrada do estádio. O ônibus chegou no Morumbi cerca de 50 minutos antes do início da partida devido ao atraso na logística.

Nenhum jogador ficou ferido apesar do susto. Os jogadores desceram do veículo e se dirigiram ao vestiário para iniciarem o aquecimento.

O técnico Vanderlei Luxemburgo criticou o ocorrido: "O futebol perde credibilidade e beleza". Ele lamentou o ataque em entrevista pré-jogo ao Sportv.

O presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, também lamentou o ataque. "Tivemos três ou quatro janelas do ônibus quebradas, colocando atletas em risco. Todos estão bem, ninguém se machucou, graças a Deus", afirmou, também ao Sportv.