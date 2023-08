SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Lucas se emocionou no gramado após o São Paulo eliminar o Corinthians no Morumbi e exaltou a classificação à final da Copa do Brasil.

Vivendo um sonho: "Difícil encontrar palavras para descrever o que estou sentindo... Estou sonhando. Não tem como não agradecer a Deus, primeiramente. Por voltar de volta ao clube que amo, por viver um jogo como isso."

Efeito Morumbi: "Claro que classificação era o mais importante, mas viver essa atmosfera do Morumbi... Não tem palavras".

Vaga merecida: "Parabenizar todo o elenco, time fez partida impecável, energia incrível. Saímos daqui muito felizes e com essa vaga merecida na final. Comemorar bastante porque nós e a torcida merecemos. E descansar, porque não temos muito tempo e temos que nos preparar para a final".

Lucas se emocionou em campo após o apito final do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Em casa, o São Paulo superou o rival por 2 a 0, reverteu a desvantagem da derrota da ida e avançou com 3 a 2 no placar agregado.

O camisa sete marcou o segundo gol do Tricolor na partida. Ele também quase fez o que seria o terceiro, mas parou em milagre de Cássio com os pés.

O São Paulo enfrentará na final o vencedor do duelo entre Flamengo e Grêmio. Os jogos da decisão serão disputados em 16 e 23 de setembro.